Украли более полусотни двухколесных: в Ровно появились серийные воры мопедов

В Ровно отправили в СИЗО подозреваемых в похищении десятков мопедов.
Пятеро жителей Здолбуновской общины на Ровенщине задержали за похищение более полусотни мопедов.
Об этом сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным следствия, мужчины причастны к целой серии краж мопедов. Ночью они выносили и прятали в кустах запчасти и двухколесные, а уже утром вывозили украденное имущество на арендованный одним из соучастников склад.
Разоблачил преступление собственник предприятия, он и сообщил правоохранителям. В микроавтобусе преступников, а также на складе полицейские обнаружили более 50 мопедов, часть из них – в разобранном виде.
Всех причастных задержали на сообщили о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 120 000 до 240 000 грн.
Мужчины, часть из которых уже попадала в поле зрения правоохранителей, убеждают, что раскаиваются в содеянном и сотрудничают со следствием.
Напомним, в Киеве нашли и задержали серийного вора, информацию о котором предоставляли граждане через социальные сети.
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