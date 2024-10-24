Украли более полусотни двухколесных: в Ровно появились серийные воры мопедов

В Ровно отправили в СИЗО подозреваемых в похищении десятков мопедов.

Пятеро жителей Здолбуновской общины на Ровенщине задержали за похищение более полусотни мопедов.

Об этом сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчины причастны к целой серии краж мопедов. Ночью они выносили и прятали в кустах запчасти и двухколесные, а уже утром вывозили украденное имущество на арендованный одним из соучастников склад.

Разоблачил преступление собственник предприятия, он и сообщил правоохранителям. В микроавтобусе преступников, а также на складе полицейские обнаружили более 50 мопедов, часть из них – в разобранном виде.

В Ровно появились серийные воры мопедов / Фото: Ровенская областная прокуратура

Всех причастных задержали на сообщили о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 120 000 до 240 000 грн.

Мужчины, часть из которых уже попадала в поле зрения правоохранителей, убеждают, что раскаиваются в содеянном и сотрудничают со следствием.

Напомним, в Киеве нашли и задержали серийного вора, информацию о котором предоставляли граждане через социальные сети.

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