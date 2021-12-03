Украли деньги и золото: в Днепре "домушники" сломали решетку на окне и залезли в квартиру

Украли деньги и золото: в Днепре "домушники" сломали решетку на окне и залезли в квартиру

Уже через время их задержали правоохранители.

В Днепре полицейские задержали вооруженную банду иностранцев-"домушников". Они подозреваются в ограблении квартиры, а также совершении таких же преступлений на территории области.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него из дома в Соборном районе города украли значительную сумму денег и золотые украшения. Преступники повредили оконные решетки и проникли в жилье.

Позже стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались трое иностранные граждане в возрасте от 29 до 39 лет. Их также подозревают в совершении аналогичных преступлений на территории области.

Во время обысков у них обнаружили две гранаты РГД-5, гранату РГД-5 с запалом, а также похищенные вещи.

"Следователи открыли два уголовных производства по ч.1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") и ч. 3 ст. 185 (“Кража”) УК Украины. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, они уведомлены о подозрении. Следствие продолжается", – рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что на Тернопольщине вор три дня подряд воровал в магазине одни и те же товары.

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