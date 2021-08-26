Украли деньги, спирт и бокалы: в Харькове парень жестоко убил тещу и попытался инсценировать разбойное нападение (фото)

Украли деньги, спирт и бокалы: в Харькове парень жестоко убил тещу и попытался инсценировать разбойное нападение (фото)

Подозреваемого в совершении преступления задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Грабители" украли деньги, алкоголь и бокалы. В Харькове правоохранители задержали парня, который убил свою тещу, после чего попытался инсценировать разбойное нападение.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Как стало известно, происшествие случилось 25 августа в одном из харьковских кафе. На горячую линию "102" позвонил местный житель и заявил, что нашел убитой владелицу заведения.

Уже на месте копы обнаружили окровавленное тело женщины с мешком на голове. Кроме того, из кафе исчезли деньги, алкогольные напитки и несколько бокалов. В самом же заведении никого не было.

"Проведя ряд первоочередных мероприятий, полицейские установили, что именно заявитель, то есть зять покойной во время конфликта лишил жизни собственную тещу. Злоумышленник нанес ей множественные ножевые ранения, а также многочисленные тупые удары по голове. После совершенного пытался замаскировать собственное преступление под разбойное нападение на кафе и вызвал полицию", — отметили в Департаменте уголовного розыска.

18-летнего подозреваемого в убийстве задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения в совершении преступления, а также избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в Киеве мужчина столкнул с седьмого этажа женщину. В результате чего потерпевшая скончалась на месте.

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