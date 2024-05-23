На первую линию обороны в сентябре прошлого года вышли подразделения, на которые была первая волна удара 10 мая.

Скандал с оборонными линиями в Харьковской области набирает обороты. Третью линию местные жители видели, вторую – видели частями, первую линию не видели. Но она является, по сути, пределом на линии фронта.

Об этом ТСН рассказал волонтер и бизнесмен Юрий Сапронов.

"Я знаю, что сейчас много ломается копий. Я не могу сказать, что я досконально разобрался, но кое-что я узнал. Первое: я видел в чистом виде третью линию обороны, кусочками видел вторую, первую не видел вообще, потому что по сути – это Что я могу сказать: я точно знаю, что те подразделения (не буду их называть, потому что и так тапки у меня летают постоянно)”, — рассказал Юрий Сапронов.

По его словам, на первую линию обороны в сентябре прошлого года вышли подразделения, на которые была первая волна удара 10 мая.

“Найти абсолютно спокойно человека, который подписывал акты выполненных работ... Если это военная тайна, ДБР или СБУ это могут посмотреть? Какие стояли на первой линии? Вторая линия тоже. Я знаю, что финансировалась по прямому договору Министерства обороны… А третья линия – это полностью областная военная администрация… Деньги были выделены, деньги были освоены. Какие – не знаю, но, пожалуй, большие. Кто подписал акты выполненных работ, акты приема-передачи. Ну что за цирк. Это трудно найти или трудно разобраться? Я думаю: украли, многое украли. Так и найдите, кому положено, кто украл”, — подчеркнул волонтер.

Напомним, что в настоящее время России не хватает войск для захвата Харькова, но возможно продвижение кафиров в направлении города на расстояние, с которого они смогут вести по нему артиллерийский огонь.

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