Украли сигареты и алкоголь: в Харьковской области задержали пару мародеров (фото)

Полиция Харьковщины задержала двух мародеров.
Полиция Харькова задержала двух мародеров, ограбивших киоск. Преступники украли сигареты и алкоголь.
Задержанные пытались скрыться от полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Опубликовано Полиция Харьковской области Суббота, 12 марта 2022 г.
"Знакомьтесь — Изотова Екатерина и Москалев Антон. Обворовали киоск. Похитили сигареты и алкоголь. Зачем — сами не могут объяснить. Все жители Харьковщины должны знать их в лицо", — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ разгромили российских оккупантов, грабивших людей.
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