Украли сигареты и алкоголь: в Харьковской области задержали пару мародеров (фото)

Полиция Харьковщины задержала двух мародеров.

Полиция Харькова задержала двух мародеров, ограбивших киоск. Преступники украли сигареты и алкоголь.

Задержанные пытались скрыться от полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Знакомьтесь — Изотова Екатерина и Москалев Антон. Обворовали киоск. Похитили сигареты и алкоголь. Зачем — сами не могут объяснить. Все жители Харьковщины должны знать их в лицо", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ разгромили российских оккупантов, грабивших людей.

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