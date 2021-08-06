Украли телефон и через "Приват24" сняли более 24 тысячи гривен: как работает мошенническая схема

Украли телефон и через "Приват24" сняли более 24 тысячи гривен: как работает мошенническая схема

Мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы.

Во Львове мошенники тайно украли у местного жителя мобильный телефон и через "Приват24" сняли более 24 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Как стало известно, в совершении преступления подозреваются двое мужчин 21 и 25 лет. Они тайно похитили мобильный телефон потерпевшего, после чего зашли в его личный кабинет в банковском приложении и перевели на личные счета более 24 тысяч гривен.

"При процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении 21-летнего и 25-летнего мужчин, обвиняемых в завладении имуществом и денежными средствами, путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем", — сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Если в суде будет доказана вина подозреваемых, за решетку они могут отправиться на срок до пяти лет.

Напомним, что в Киеве мошенники благодаря поддельным документам пытались переписать на себя квартиру умерших людей.

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