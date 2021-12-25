Украли телефоны, сняли все средства и набрали кредитов: клиенты "ПриватБанка" стали жертвами мошенников

В "ПриватБанке" подчеркнули, что всегда гарантируют сохранность средств, но и клиенты должны заботиться о безопасности своих денег.

Клиенты "ПриватБанка" стали жертвами мошенничества после того, как у них украли мобильные телефоны с приложением "Приват24".

Так, одна из клиенток банка из города Херсон рассказала, что у нее украли телефон в маршрутке. В полиции на это заявили, что не будут искать вора, однако зарегистрировали заявление.

"Пока я была в полиции мошенники через "Приват24" буквально с помощью одного звонка сняли все мои средства. Когда я пользовалась "Приват24" с меня требовали пароль, пин-код. Я думала что пароли, коды, цифровая подпись известны только мне. Служба безопасности "Привата" так и не смогла объяснить мне как это произошло. Зато объяснили, что вернуть средства на кредитку, которые они отдали в руки мошенникам, придется мне. Я уже не говорю о своих средствах, которые я доверила этому "банку". думаете – это справедливо?”, – написала женщина.

После похищения карты и телефона с приложением еще одного клиента мошенникам удалось войти в "Приват24" и завладеть его средствами с "Карты для выплат" — почти 30 тысяч гривен.

"Потом изменили кредитный лимит на моей карточке "Универсальная" с 4000 гривен до 50 000 и все сняли, и плюс к этому оформили на меня по карточке "Универсальная" оплату частями на сумму 26 480 гривен. Я написал заявление в Голосеевское отделение Национальной полиции в городе Киеве по факту кражи телефона и кредитной карты, сообщив при этом на горячую линию "ПриватБанка, никаких уведомлений не получал, кроме тех, что я должен выплачивать кредит "ПриватБанка", — отметил он.

В свою очередь в "ПриватБанке" подчеркнули, что всегда гарантируют сохранность средств, но и клиенты должны заботиться о безопасности своих денег.

"Мы неоднократно отмечали, что, в случае потери смартфона и карточек — необходимо сразу обращаться в нашу круглосуточную поддержку для их блокировки... Поиск и задержание злоумышленников, вместе с проведением расследований по случаям мошенничества — является обязанностью правоохранительных органов и согласно с законодательством, находятся вне юрисдикции банка. Правоохранители могут получить по оформленному, согласно действующему законодательству, запросу всю необходимую информацию", — говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее "ПриватБанк" снова попал в скандал. Клиентка банка под ником Alena2021 потеряла значительную сумму из- за поддельного сайта финучреждения. Деньги возвращать женщине не будут.

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