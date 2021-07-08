Украли тысячу гривен и велосипед: в Кривом Роге отправили за решетку человека, который жестоко убил пенсионера

Украли тысячу гривен и велосипед: в Кривом Роге отправили за решетку человека, который жестоко убил пенсионера

Убийц было двое, однако второй впоследствии скончался, из-за чего так и не предстал перед судом.

В Кривом Роге Днепропетровской области за жестокое убийство пенсионера мужчину отправили в тюрьму на 15 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, два местных жителя, один из которых был неоднократно судим, ворвались в дом к 70-летнему мужчине. Пенсионер в это время праздновал день рождения. Преступники избили и связали хозяина дома, который впоследствии скончался от полученных травм. Грабители в это время украли у него 1200 гривен, бытовую технику, инструменты и велосипед. После чего скрылись с места преступления.

"Свою вину злоумышленник не признал, однако ее полностью доказала Криворожская северная окружная прокуратура, которая поддерживала обвинение. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Материалы в отношении другого соучастника преступления выделены в отдельное производство, которое прекращено в связи с его смертью", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что "голосеевскому стрелку", который 7 июля забаррикадировался в квартире и ранил полицейского, может грозить пожизненное заключение.

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