Украшали пожарную часть: в Днепре продают витражи за 12 тысяч долларов (фото)

Украшали пожарную часть: в Днепре продают витражи за 12 тысяч долларов (фото)

Витражи когда-то украшали пожарную часть.

В Днепре выставили на продажу шесть витражных окон времен СССР. Стоимость раритета – по две тысячи долларов за каждое.

Объявление разместили на сайте OLX.

Судя по рисунку на стекле, окна когда-то украшали пожарную часть. На витражах изображены спасатели, пожарные машины и здания, также присутствует советская символика. Витражи довольно большие – 129 на 212 сантиметров.

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Автор объявления отметил, что торг уместен. Однако по номеру телефона, указанному на сайте, никто не отвечает. В других предложениях автора — всякий хлам: б/у вещи, старый роутер, стекло и волоконно-оптический кабель. Откуда мужчина взял витражи и где они были установлены — неизвестно.

Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области, эти витражи — не их имущество. Ни в одной пожарной части Днепропетровщины таких не было.

"Вероятнее всего, это имущество из бывшей пожарной части, принадлежавшей Южному машиностроительному заводу", — рассказала пресс-офисцер службы спасения Евгения Дудка.

Напомним, что в Киеве выставлена на продажу "смарт-квартира" с унитазом у входа площадью 13 квадратных метров. Цена предложения – 22 тысячи долларов.

OLX

OLX

OLX

OLX

На платформе объявлений продают колесо обзора из парка Днепра | Новости Украины

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