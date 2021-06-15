Укравтодор будет вести "Большую стройку" дорог капитальными, а не средними ремонтами

Украинские дороги преимущественно проектировали и строили более 50 лет назад.

Укравтодор отказывается от практики текущего среднего ремонта в пользу капитального.

Такое решение принято в том числе на основе анализа дорожных работ, проведенных независимыми экспертами, заявили в Укравтодоре.

"В начале 2022 года вступает в силу ДСТУ 8747. Согласно ему, уже со следующего года Службы автомобильных дорог во всех новых дорожных проектах откажутся от текущего среднего ремонта в пользу капитального ремонта. Таким образом, устанавливается 2 вида ремонтов: капитальный ремонт и текущий ремонт", - информирует агентство.

Там пояснили, что украинские дороги преимущественно проектировали и строили более 50 лет назад, поэтому они изношены и не приспособлены к современным нагрузкам. Сеть дорог (120 тыс. км местного и около 47 тыс. км государственного значения) почти не восстанавливалась из-за нехватки финансирования.

Еще одна проблема - изменения строительных норм, принятых в 2008 году, когда разрешили вместо капитального делать текущий средний ремонт, что не обязывает усиливать основу.

В 2020 году, когда в Украине начался массовый ремонт дорог по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", Укравтодор усилил контроль за объектами текущего среднего ремонта. В более 80% случаев его выполняли с усилением основания, а каждый проект проходил Секцию 5 ГосдорНИИ.

Однако обследование отремонтированных дорог, проведенное весной этого года CoST Ukraine, зафиксировало повреждения на дорогах в Закарпатской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях. Подрядчиков обязали исправить их за свой счет.

"Подавляющее большинство объектов, где выявлены дефекты, обновлялись по старым проектам текущего среднего ремонта, где не предполагалось ни укрепления дорожного основания, ни усиления несущей способности дороги в целом", - отметили в Укравтодоре, добавив, что технология текущего среднего ремонта себя исчерпала.

Как сообщал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, координирующий программу Владимира Зеленского "Большая стройка", в этом году в Украине будет отремонтировано и построено рекордные 6 500 км дорог и 150 мостов.

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