"Укравтодор" назвал публикацию на УП интервью с Амирханяном неуважением к тысячам людей, честно и законно работающим в отрасли

"Укравтодор" назвал публикацию на УП интервью с Амирханяном неуважением к тысячам людей, честно и законно работающим в отрасли

"Укравтодор" обратился в ключевые независимые аналитические центры в Украине относительно необходимости проведения системного медиа-анализа интервью Араика Амирханяна журналисту Николаю Топалову и главному редактору «Украинской правды» Севгиль Мусаевой, опубликованного на сайте издания 18 февраля.

"Для нашей команды это вопрос справедливости и достоинства. Ведь именно этот человек с собственной вооруженной группировкой неоднократно врывался в помещения Укравтодора, а также Службы автомобильных дорог в областях. Мы на собственном опыте знаем, что такое устрашение и давление. Игнорирование этого факта является неуважением тысяч человек, которые честно и законно работают в отрасли", - говорится в обнародованном заявлении ведомства.

В Укравтодоре отметили, что учитывая комплиментарный тон интервью, отсутствие критических сбалансированных вопросов на фоне откровенно криминального прошлого Амирханяна, под вопросом является факт соответствия материала основам журналистики.

В ведомстве напомнили, что Араика Амирханяна неоднократно задерживали, подозревали и обвиняли в совершении преступлений, о чем есть соответствующие решения суда. Кроме того, в отношении указанного лица СНБО Украины применены персональные ограничительные меры (санкции). В настоящее время Амирханян находится в статусе лица, скрывающегося от органов досудебного расследования (т.е. в розыске).

"Поэтому журналисты, которые берут интервью у преступника, должны понимать, что дальнейшее восприятие его слов в медиа будет на их совести", - отметили в Укравтодоре, подчеркнув, что медийное отбеливание репутации лица, скрывающегося от органов досудебного расследования, и использования его предположений для обоснования собственных гипотез – это нарушение базовых принципов журналистской этики.