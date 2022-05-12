«Укравтодор» обустраивает еще один временный объезд на границе Киевской и Житомирской областей

«Укравтодор» обустраивает еще один временный объезд на границе Киевской и Житомирской областей

Государственное агентство автомобильных дорог Украины продолжает восстанавливать дорожную инфраструктуру, пострадавшую в результате боевых действий. В частности, силами дорожников обсутраивается временный объезд на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, известной как Варшавская трасса.

Об этом сообщается на странице «Укравтодора» в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, новая переправа возводится на границе Киевской и Житомирской областей – именно там был поврежден один из мостов из-за боевых действий Житомирской области.

«Трасса М-07 объединяет пять областей страны и ведет к украино-польскому пункту пропуска «Ягодин-Дорогуск», поэтому восстановление проезда по всей ее протяженности является национальным приоритетом», – подчеркнули в Службе.

В компании также напомнили, что в Житомирской области уже функционируют две временные переправы на дорогах международного и регионального значения, построенные после завершения боевых действий.

«После прекращения боев в Житомирской области специалисты возвели уже 2 временных объезда на месте разрушенных мостов: на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский и Р-02 Киев – Иванков – Овруч. Работаем с верой в победу!» – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщение между Киевом и Житомиром было полностью восстановлено по Варшавской трассе через реку Тетерев.

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