Укравтодор отремонтировал «дорогу жизни» в Днепропетровской области

Дорожники завершили работы на трассе в Днепропетровской области – Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград, которая считается дорогой жизни.

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрей Ивко.

По словам Ивко, данная дорога является одной из важнейших в пределах области, ведь по ней обеспечивается доставка гуманитарных грузов, а также эвакуация гражданских и раненых людей из зоны боевых действий.

«Самый разбитый участок Р-51 восстановили в пределах эксплуатационного содержания. Быстро и с минимальными затратами «дорогу жизни» сделали не только проездной, но и крепкой и надежной», – отметил он.

Основной проблемой дороги была местами переувлажненная, нестабильная основа, которую силами специалистов заменили, провели забутовку, устроили слои шлака, щебеночно-песочной смеси и мелкозернистого асфальтобетона.

«Весь процесс постоянно сопровождали специалисты лаборатории подрядной организации, которые определяли несущую способность и другие характеристики дорожного полотна. Еще одной важной задачей была оптимизация состава асфальтобетонного покрытия, чтобы даже один слой выдерживал сверхбольшие нагрузки», – рассказал замглавы Укравтодора.

Ивко также добавил, что одной из главных задач ведомства является восстановление пострадавшего транспортного сообщения, что обеспечит жизнедеятельность регионов во время войны.

«На освобожденных территориях убираем дороги от остатков военной и гражданской техники, возводим переправы рядом с уничтоженными мостами», - подчеркнул он.

Как ранее отмечал министр инфраструктуры Александр Кубраков, в рамках восстановления Украины поставлена ​​амбициозная цель – восстановить разрушенную транспортную инфраструктуру в течение одного-двух лет.

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