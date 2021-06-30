Укравтодор получил международный кредитный рейтинг уровня B после выпуска евробондов "Большой стройки"

Компания впервые разместила на Лондонской бирже евробонды на $700 млн на семь лет под 6,25% годовых.

Одно из трех наиболее авторитетных рейтинговых агентств Standard&Poor's Global Inc (S&P) предоставило международный кредитный рейтинг уровня "B" Государственному агентству автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

Об этом сообщает Facebook-страница Укравтодора.

Наличие кредитного рейтинга — обязательное условие открытого финансового рынка. Он используется для привлечения средств, переговоров с инвесторами и служит способом оценки кредитоспособности эмитента ценных бумаг, свидетельствует, насколько он способен своевременно выполнять все обязательства, выплачивать проценты и основную сумму долга.

Наивысшим кредитным рейтингом считается AAA, самым низшим — CCC.

17 июня Укравтодор впервые разместил на Лондонской бирже евробонды на $700 млн на семь лет под 6,25% годовых. Его ценными бумагами заинтересовались инвесторы из 140 стран мира, а спрос на них превысил предложение.

Средства, привлеченные через размещение евробондов, будут направлены на реализацию программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В марте 2021 года Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В/В". Прогноз стабильный. Также, Standard & Poor's подтвердило рейтинг Украины по национальной шкале на уровне "uaА".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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