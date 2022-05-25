Укравтодор совместно с партнерами усовершенствует подъезды к пропускным пунктам на границах

Укравтодор совместно с партнерами усовершенствует подъезды к пропускным пунктам на границах

Украина будет развивать приграничную инфраструктуру, чтобы увеличить транзит товаров и гуманитарной помощи.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель руководителя Укравтодора Андрей Ивко.

Он рассказал, что инспекция автодора и Министерства инфраструктуры проверила состояние пограничных путей.

«Первоочередной задачей для себя является создание более комфортных условий для водителей и сохранение дорог», - написал Ивко.

По его словам, после полномасштабного вторжения государства-террориста рф в Украину приоритеты развития пограничной инфраструктуры изменились. В настоящее время планируется усовершенствовать подъездные пути к контрольно-пропускным пунктам путем устройства площадок для отстоя автотранспорта.

«В первую очередь речь идет о тех маршрутах, которые ведут к пунктам пропуска с соседними странами в приграничных регионах. А для скорейшего решения всех инфраструктурных и процедурных вопросов будем работать вместе с международными партнерами и соседними дружественными странами», - отметил заместитель главы Укравтодора.

Ивко подчеркнул, что в условиях военного положения, учитывая гуманитарную и экономическую составляющую, вопрос логистических связей для Украины является сверхважным.

«Из-за военной агрессии порты – закрыты, а авиасообщение отсутствует. Поэтому дороги выполняют одну из ключевых функций в жизнеобеспечении страны. В этом контексте инфраструктурный вопрос более глобальный, ведь речь идет не только об экономике Украины, но и о мировой продовольственной безопасности», - заявил он.

По данным Укравтодора, в Украине уже разрушены 13% дорог – это почти 24 тыс. км трасс и более 300 искусственных сооружений. Сейчас усилия государства сосредоточены на обеспечении проезда по «дорогам жизни».

«В первую очередь восстанавливаем проезд через разрушенные мосты – сейчас работает 36 переправ в деоккупированных областях. На разминированных территориях вдоль автомобильных дорог наводим порядок после российского военного вторжения», - рассказал Ивко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что совместными усилиями Украины и международных партнеров можно отстроить всю разрушенную инфраструктуру за два года.

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