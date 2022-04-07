Укравтодор уже очистил 16 км улиц в Ирпене и 29 км трассы Киев-Чоп

Укравтодор уже очистил 16 км улиц в Ирпене и 29 км трассы Киев-Чоп

В Ирпене работники Укравтодора уже убрали 16 километров улиц и возводят временную переправу через реку Ирпень на автодороге Р-30.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“Укравтодор шаг за шагом восстанавливает жизнедеятельность освобожденных от рашистского нашествия окрестностей столицы. Чтобы еда, медикаменты, гуманитарная помощь могла попасть к жителям пригородов Киева, дорожники создают безопасные логистические цепочки”, - говорится в сообщении на странице Facebook.

В Укравтодоре рассказали, что 29 километров трассы М-06 Киев-Чоп, которую рашистские захватчики превратили в кладбище уничтоженной техники, очищено.

“В городе Ирпень убрано 16 километров улиц: Садовая – 1,1 км; Соборная – 4,9 км; Университетская – 10 км”, - проинформировали в ведомстве.

Также идет строительство временной переправы через реку Ирпень на автодороге Р-30. Там 6 апреля работал 41 дорожник. На мосту устраивают трубы, щебеночное основание и земляную насыпь.

“Временная переправа поможет восстановить транспортное сообщение с Ирпенем. Завершить устройство моста планируем в начале следующей недели”, - отметили в Укравтодоре.

Как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, Глава государства Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру городов в Киевской области.