Укравтодор выпустил первые евробонды в истории Украины: $700 млн под "Большую стройку"

Впервые в истории Украины Укравтодор выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже.

Серия бондов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинским суверенным размещениями в долларах США.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти 2,4 млрд долларов США, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска и продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству и к крупным инфраструктурным проектам в частности", - заявил Александр Кубраков.

Министр инфраструктуры отметил, что благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры разместили 700 млн долларов США под 6,25% на срок 7 лет.

Организаторами выпуска еврооблигаций стали совместные букраннеры и совместные лид-менеджеры - J.P. Morgan и Dragon Capital, а также ко-менеджер - АО "Укрэксимбанк". Юридическими советниками выступили White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM и Sayenko Kharenko.

Фискальным агентом евробондов стал The Bank of New York Mellon. В качестве рейтингового агентства привлекли S&P Global Ratings Europe Limited.

"Хочу поблагодарить большую команду, которая сделала это возможным. Со стороны государства на общий результат работали Укравтодор, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов, Национальный банк Украины. До этого, процесс стал возможным благодаря работе правительства, Офиса президента и народных депутатов Украины", - добавил Александр Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

