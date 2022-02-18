"Україно, ти потрібна мені": тернопольский семинарист написал стихотворение, которое "взорвало" Сеть

Автор признается Украине в любви и верит в ее победу.

Тернопольский семинарист Богдан Фесык написал стихотворение об Украине. Поэзия так понравилась пользователям соцсети, что ее послушали уже несколько сотен тысяч человек.

Видеозапись, в которой автор воспевает красоту Украины, ее нелегкий путь и борьбу за оккупированные земли, поэт опубликовал на своем канале в YouTube.

В своем стихотворении автор, в частности, вспоминает павших бойцов и верит в победу Украины:

"Привіт, Україно, я довго вагався.

Я довго писав ці маленькі слова.

У тебе уже не один закохався.

І в декількох з них вже була булава.

Ти дуже красива, моя Україно.

Й своєю красою дивуєш весь світ.

Тебе вже давно відібрати хотіли.

Наразі ж воюють за Крим і за Cхід.

Моя найдорожча, за тебе вмирають.

За тебе лягають в холодній землі.

Яку ще країну так сильно кохають?

За кого ще роблять речі такі?

Країно моя, я молюся до неба.

Я вірю, що ти ще свого досягнеш.

Що хлопці, оті, що померли за тебе.

Гордитися будуть тобою без меж.

І вибори пройдуть, і стишаться клятви.

Й побачим, хто вірним лишився тобі.

Країно моя, ти найкращого варта.

Лише не пропадь! Ти потрібна мені".

Напомним, ситуацию в Украине и вокруг нее будут обсуждать 18 февраля в Мюнхене. Нынешний кризис станет центральной темой и на официальных и на кулуарных встречах среди лидеров стран, политиков, экспертов из ряда стран. Но российские представители отказались от участия, потому что не имеют прививок от коронавируса, одобренных в ЕС вакцинами.

Как мы ранее сообщали, десятки людей с украинскими флагами и плакатами вышли на протест под штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке с призывами остановить российскую агрессию против Украины.

Прочь от Украины: под штаб-квартиру ООН вышли десятки протестующих

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