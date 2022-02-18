"Україно, ти потрібна мені": тернопольский семинарист написал стихотворение, которое "взорвало" Сеть

Автор признается Украине в любви и верит в ее победу.
Тернопольский семинарист Богдан Фесык написал стихотворение об Украине. Поэзия так понравилась пользователям соцсети, что ее послушали уже несколько сотен тысяч человек.
Видеозапись, в которой автор воспевает красоту Украины, ее нелегкий путь и борьбу за оккупированные земли, поэт опубликовал на своем канале в YouTube.
В своем стихотворении автор, в частности, вспоминает павших бойцов и верит в победу Украины:
"Привіт, Україно, я довго вагався.
Я довго писав ці маленькі слова.
У тебе уже не один закохався.
І в декількох з них вже була булава.
Ти дуже красива, моя Україно.
Й своєю красою дивуєш весь світ.
Тебе вже давно відібрати хотіли.
Наразі ж воюють за Крим і за Cхід.
Моя найдорожча, за тебе вмирають.
За тебе лягають в холодній землі.
Яку ще країну так сильно кохають?
За кого ще роблять речі такі?
Країно моя, я молюся до неба.
Я вірю, що ти ще свого досягнеш.
Що хлопці, оті, що померли за тебе.
Гордитися будуть тобою без меж.
І вибори пройдуть, і стишаться клятви.
Й побачим, хто вірним лишився тобі.
Країно моя, ти найкращого варта.
Лише не пропадь! Ти потрібна мені".
Напомним, ситуацию в Украине и вокруг нее будут обсуждать 18 февраля в Мюнхене. Нынешний кризис станет центральной темой и на официальных и на кулуарных встречах среди лидеров стран, политиков, экспертов из ряда стран. Но российские представители отказались от участия, потому что не имеют прививок от коронавируса, одобренных в ЕС вакцинами.
Как мы ранее сообщали, десятки людей с украинскими флагами и плакатами вышли на протест под штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке с призывами остановить российскую агрессию против Украины.
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