Украинские компании начали вывозить товары на таможенные склады Европы: в Минагрополитики объяснили причину

Реклама

Украинские компании стали использовать таможенные склады в странах Европы для хранения своей продукции. В то же время такие случаи пока остаются единичными из-за высокой стоимости обратной логистики.

Об этом в эксклюзивном интервью «Новости.LIVE» рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Реклама

По его словам, хранение украинской продукции на европейских таможенных складах рассматривается как резервный вариант для бизнеса. Высоцкий отметил, что для стран-партнеров это также имеет экономический эффект, поскольку речь идет об использовании местной инфраструктуры и оплате соответствующих услуг.

Реклама

Это плюсовой экономический эффект для стран-партнеров. Ведь это большее использование инфраструктуры, оплата и прочее. Тем более когда продукция находится на таможенном складе или имеет другие ограничения, она не будет иметь права свободного доступа к рынку этой страны», — пояснил министр.

В то же время, украинский бизнес может искать возможности для сохранения собственных производственных мощностей. В частности, компании могут арендовать или выкупать коммунальные и государственные объекты через аукционы по рыночным ценам.

Высоцкий рассказал, что соответствующие объекты уже инвентаризировались и сформировали их перечни. В то же время, в открытом доступе эти списки не публикуют — коммуникация с бизнесом происходит через профильные ассоциации.

«Есть проведена инвентаризация, есть составленные эти перечни. Их нет в открытом доступе. Коммуникация проходит через профильные ассоциации, они общаются в закрытом режиме», — отметил министр.

Реклама

Как мы писали, удары РФ по продовольственным складам заставляют украинский бизнес перестраивать логистику, однако системного дефицита продуктов в Украине пока нет . Из-за уничтожения крупных складских комплексов товары все чаще хранят в меньших помещениях или доставляют из производства непосредственно в магазины, что усложняет и удорожает поставки. По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, ущерб от атак на склады уже исчисляется десятками миллиардов гривен.

Новости партнеров

Новости партнеров