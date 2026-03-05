"Укрэнерго" анонсировало графики отключений на 6 марта: где и когда не будет света

Отключение света в Украине в пятницу, 6 марта

Реклама

В пятницу, 6 марта, часть украинцев снова столкнется с ограничениями электроснабжения. Из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему в стране будут применены графики почасовых отключений.

Об этом пишет "Укрэнерго".

Когда начнут выключать свет

Ограничения электроснабжения начнутся с 08:00 утра и продлятся до конца суток. Они будут относиться не только к бытовым потребителям, для которых будут действовать графики почасовых отключений. Промышленные предприятия также ощутят последствия дефицита, ведь для них вводятся графики ограничения мощности.

Реклама

Энергетики призывают украинцев внимательно следить за обновлениями на официальных ресурсах, ведь ситуация в сети остается динамичной и может варьироваться в зависимости от нагрузки.

«Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», – сообщает компания.

Также графики отключений для всех очередей публикуют СМИ и интернет-ресурсы местных властей.

Призыв к экономии электроэнергии

Специалисты еще раз напоминают о важности сознательного использования электроприборов в периоды между отключениями. Даже когда свет появляется по графику, потребителей просят не включать все мощные устройства одновременно, чтобы не создавать дополнительной нагрузки.

Реклама

Экономное потребление помогает энергосистеме быстрее восстанавливаться после российских ударов и более эффективно балансировать спрос по всей стране.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — отмечают энергетики.

Напомним, большая часть Кубы вместе со столицей Гаваной оказалась в блекауте из-за аварии на ключевой теплоэлектростанции . Ситуация осложняется усилением санкций США, ограничивающих поставки нефти на остров.