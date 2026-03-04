Укрэнерго анонсировало графики отключений света на 5 марта: что известно

Отключение света в Украине в четверг, 5 марта

В четверг, 5 марта, часть украинцев снова останется без электроснабжения . Из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему в стране будут применены графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Когда и для кого будут действовать ограничения

Ограничения электроснабжения начнутся с 08:00 утра и продлятся до конца суток. Они будут относиться не только к бытовым потребителям, для которых будут действовать графики почасовых отключений. Промышленные предприятия также ощутят последствия дефицита, ведь для них вводятся графики ограничения мощности.

Энергетики призывают украинцев внимательно следить за обновлениями, ведь ситуация в сети остается динамичной. В зависимости от состояния энергосистемы продолжительность отключений может корректироваться.

«Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отмечает Укрэнерго.

Также графики отключений для всех очередей публикуют СМИ и интернет-ресурсы местных властей.

Призыв к экономии

Специалисты еще раз напоминают о важности сознательного использования электроприборов. Даже когда свет появляется по графику, потребителей просят не включать все мощные устройства одновременно, чтобы не перегружать сеть.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — отмечают в компании.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин прогнозирует, что отключения продлятся минимум месяц . Однако летом отключения света могут снова вернуться.