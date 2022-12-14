Укрэнерго: благодаря блестящей работе ПВО объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений

Сегодня, во время атаки дронами, РФ не удалось попасть в объекты критической инфраструктуры Украины.

Сегодня, 14 декабря, РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. Противовоздушной обороне удалось сбить все 13 дронов и сохранить объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщают в "Укрэнерго".

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"Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений — все 13 БПЛА были сбиты", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили", что вчера, 13 декабря, был введен в работу еще один блок на атомной станции, что помогло не применять в прошлые сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.

"Ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация на востоке — из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно испытывают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников", — отметили. в энергетической компании.

Атака дронов 14 декабря:

Утром 14 декабря иранские "шахеды" атаковали Киев и Киевскую область. Их запустили с побережья Азовского моря. По предварительным данным обошлось без человеческих жертв.

Благодаря великолепной работе противовоздушной обороны, по состоянию на 8:56 уничтожено 13 дронов-камикадзе, которые запускали кафиры по Киеву и области. Столица подверглась двум волнам атак. Обломки сбитых дронов повредили четыре жилых здания, в том числе упали на админздание.

В Киеве обнаружили обломки иранского беспилотника с надписью "За Рязань!".

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