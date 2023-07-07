"Укрэнерго" экстренно обратилось к украинцам из-за рекордного роста потребления электроэнергии

"Укрэнерго" обратилось к украинцам из-за рекордного потребления электроэнергии. Самый высокий показатель был зафиксирован 6 июня — именно во время жары, которая "свалилась" на украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Как отмечается, рекордное потребление электроэнергии было зафиксировано 6 июня в 16:00. Это на 7% выше, чем в самый жаркий день лета 2022 года, и на 14% больше, чем в прошлый четверг.

“Для понимания такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков. Причина существенного роста потребления – в первую очередь активное использование кондиционеров. Высокий уровень потребления вчера сохранялся практически до конца дня, что создавало значительную нагрузку на энергосистему. Ведь вечером снижается активность солнечных электростанций, и для обеспечения покрытия высокого уровня потребления необходимо привлекать дополнительные мощности энергоблоков”, – пояснили в Укрэнерго.

Там также объяснили, что если прошлым летом такие пики потребления для энергосистемы не были слишком сложной задачей, то сейчас резкое увеличение нагрузки существенно усложняет ее работу. А ведь энергосистема все еще восстанавливается после массированных террористических атак со стороны России.

“Продолжаются масштабные ремонтные работы на электростанциях и сети, и соответственно в работе меньше энергоблоков и основного оборудования высоковольтной инфраструктуры. С 16.00 до 23.00 энергосистема нуждается в вашей помощи. Уменьшите использование кондиционеров и мощных электроприборов. Не включайте их одновременно, особенно в вечерние часы. Переносите энергоемкое потребление на другие часы суток”, — подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним, что Киев накрыл сильный ливень с громом и молниями.

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