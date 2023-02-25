"Укрэнерго" не прогнозирует дефицит мощностей, однако в Одесской области действуют почасовые отключения света

В энергосистеме наблюдается понижение потребления электроэнергии, что характерно для выходного дня.

По состоянию на субботу, 25 февраля, в энергосистеме Украины отсутствует дефицит мощностей и, по данным энергетиков, он не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций, импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах.

"Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области. Там, где разрешает ситуация с безопасностью, проводятся ремонтные работы. Также возможны отключения из-за повреждений сетей в связи с ухудшением погодных условий", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

"В Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оставшегося в работе оборудования применяются графики почасовых отключений", — сообщает "Укрэнерго".

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самые тяжелые времена с электроэнергией прошли, однако "расслабляться не стоит".

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