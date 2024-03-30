"Укрэнерго" о ситуации со светом в регионах – где кроме Харькова еще есть проблемы

В Харькове действуют графики отключения света. Также несколько ограничено электроснабжение для промышленности в Днепропетровской области.

В Харькове до сих пор сложная ситуация со светом, там идут восстановительные работы.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Ситуация со светом в Харькове и области

"Сегодня диспетчерский центр "Укрэнерго" также вел ограничения в этой области. Они, поскольку выходные, меньше, чем вчера, но сохраняются", – сказал Кудрицкий.

Где еще есть проблемы

По его словам, после массированного ракетного удара в прошлую пятницу, 22 марта, энергосистема Украины почти оправилась (за исключением Харькова). Однако в результате новых атак есть новые повреждения – в частности гидроэлектростанций.

"Из-за нехватки генерации на левом берегу Днепра мы вчера были вынуждены вводить определенные ограничения электропотребления в некоторых областях, чтобы в Левобережной части Украины сохранить баланс в энергосистеме", – пояснил Кудрицкий.

Также глава "Укрэнерго" добавил, что было несколько ограничено электроснабжение промышленности в Днепропетровской области, в частности в Криворожском энергоузле. На Хмельнитчине и Одесщине на сегодняшний день ограничений нет.

Кудрицкий призвал потребителей пользоваться информацией о состоянии энергосистемы, и в частности, возможные отключения, исключительно из официальных источников – площадок в соцсетях "Укрэнерго", Минэнерго, местных облэнерго.

Напомним, что 22 марта по Харьковской области россияне нанесли один из самых больших по своей массированности и интенсивности удар по энергоинфраструктуре. Харьков оказался в режиме блэкаута.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российская массированная атака по объектам энергетики в Харькове нанесла серьезные разрушения: разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

24 марта стало известно, что после массированных российских атак в Харьковской области вводят почасовые отключения электроэнергии.

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