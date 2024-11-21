"Укрэнерго" обновило информацию об отключениях: какие изменения

В случае изменения ситуации, украинцев будут информировать дополнительно.

Сегодня, 21 ноября, изменился объем применения мер ограничения потребления. Это касается большинства областей.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В дальнейшем они будут применяться следующим образом:

14:00 – 19:00 – три очереди отключений

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений

"Внимание! Время применения и объем ограничений может измениться в течение суток", — отметили в Укрэнерго.

Актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте или официальных страницах вашего облэнерго

"Пожалуйста, когда свет возвращается по графику, потребляйте электроэнергию бережливо", — в очередной раз попросили украинцев.

Ранее в Киеве и области обновили графики отключений на 21 ноября. По указанию Укрэнерго к 11:00 добавилась +1 очередь отключений.

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