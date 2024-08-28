"Укрэнерго" обновило прогноз на четверг: будет три очереди отключений

"Укрэнерго" обновило информацию об отключениях электроэнергии в четверг, 29 августа.

Об этом сообщили в компании.

"С 15:00 до 22:00 прогнозируется отключение трех очередей одновременно", — говорится в сообщении.

В другие часы суток будут применяться две очереди отключений.

Меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, 26 августа российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами.

Под ударом оказалась энергетика в 15-ти областях. "Укрэнерго" ввело экстренные отключения светов в разных городах Украины.

Всего 26 августа Россия запустила по Украине 236 воздушных целей – 127 ракет и 109 ударных дронов. Силы ПВО сбили 102 ракеты и 99 дронов.

Надо потерпеть! Сентябрь может быть без отключений?! Что говорят в «Укрэнерго»?

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