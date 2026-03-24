ТСН в социальных сетях

Украина
354
1 мин

"Укрэнерго" обратилось к потребителям по поводу отключений света 25 марта

Энергетики призывают граждан не включать мощные приборы в часы пиковой нагрузки, чтобы поддержать энергосистему.

Ирина Игнатова
Электроснабжение

В Украине не запланированы отключения света 1 среду, 25 марта / © Pixabay

В среду, 25 марта, по всей территории Украины не планируют применять никакие графики ограничения потребления электроэнергии. Ситуация в энергосистеме стабилизировалась, что позволяет обеспечить светом бытовых и промышленных потребителей.

Об отмене отключений на завтра пресс-служба Укрэнерго сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Когда лучше пользоваться техникой

Несмотря на то, что жестких ограничений не предвидится, энергетики призывают украинцев не забывать о разумном и экономном потреблении. Чтобы помочь энергосистеме работать без сбоев специалисты просят перенести работу энергоемкой бытовой техники на часы профицита мощности.

«Завтра, в среду, применение мер по ограничению потребления не прогнозируется. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы с 10:00 до 15:00», — говорится в сообщении компании.

Избегание одновременного включения стиральных машин, бойлеров, электроплит и обогревателей в вечернее пиковое время (с 18:00 до 22:00) помогает эффективно сбалансировать сеть и уменьшает риск возврата графиков отключений в ближайшем будущем.

Напомним, во вторник, 24 марта, Россия атаковала Хмельнитчину, в результате чего в регионе фиксируют перебои со светом . В Шепетовском районе пострадал мужчина, энергетики возобновляют электроснабжение.

