"Укрэнерго" обратилось к украинцам с важным призывом: просят экономить электроэнергию

Украинские энергетики призывают граждан нашей страны экономить электроэнергию. Однако производство света сейчас достаточно для покрытия потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Как отмечается, Украина снова начала импортировать электроэнергию из Европы в дневные часы. Это нужно для того, чтобы не допустить дефицита и отключения потребителей. Однако энергетики все же призывают украинцев экономить свет.

"Сегодня днем в течение трех часов будет длиться небольшой импорт из Словакии. В ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и сниженное потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу. Помочь энергосистеме стабильно работать может экономное потребление. Особенно призываем всех уменьшить использование электроэнергии. 19:00 до 22:00", — отмечают в "Укрэнерго".

Напомним, что в Украине уже с 1 июня может подорожать электроэнергия. О планируемом увеличении тарифов неоднократно заявляли представители Национальной комиссии.

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