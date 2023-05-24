"Укрэнерго" обратилось к украинцам с важным заявлением: в чем причина

В "Укрэнерго" призывают украинцев экономить электроэнергию в пиковые, вечерние часы для стабильной работы энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о 19.00-22.00. Перенесите по возможности потребление на утро, день или ночь, снизьте использование мощных электроприборов именно в вечерние часы.

" Тогда диспетчерам будет легче в эти годы наибольшего потребления сохранить баланс между производством и потреблением электроэнергии, залогом стабильной работы энергосистемы", — подчеркнули в "Укрэнерго".

В компании отмечают, что ныне производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей, однако существующие ресурсы воды пока не позволяют гидроэлектростанциям работать на протяжении всех суток, а также увеличить свою генерацию для покрытия утренних и вечерних пиков потребления, для чего также максимально привлекаются имеющиеся в системе мощности тепловых электростанций

"С уменьшается половодье, влияющее на работу гидроэлектростанций. В дневные часы активно работают солнечные и ветровые электростанции. Равномерно выходят в ремонт энергоблоков атомных и тепловых электростанций. Восстановительные работы проходят на энергоблоках ТЭС и ТЭЦ, которые получили серьезные повреждения в результате российских ракетных и дроновых атак", - говорится в заявлении.

Также сообщили, что остановили экспорт, чтобы покрыть внутренние расходы.

Напомним, с мая 2023 г. стартовали масштабные ремонтные работы на атомных энергоблоках, поэтому в энергосистеме наблюдается дефицит мощности.

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