"Укрэнерго" ограничило потребление электричества в шести областях

Ограничения вводятся в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

В шести областях Украины введены ограничения на потребление электроэнергии до 22:00 4 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить временные меры по ограничению потребления с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях", — говорится в сообщении.

Как объяснили в "Укрэнерго", ограничения применены из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции.

Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания.

"Объем ограничений умеренный. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей", — добавили в компании.

Отмечается, что продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Напомним, 3 апреля Россия впервые прицельно ударила по солнечной электростанции в тылу.