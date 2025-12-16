"Укрэнерго" перестало указывать количество очередей отключений света: о чем это свидетельствует

Графики отключений света

В последние дни «Укрэнерго» не показывает объем ограничений потребления электроэнергии и не указывает количество очередей отключений.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар и объяснил причину.

«Ситуацию нужно смотреть в комплексе, потому что „Укрэнерго“ — оператор объединенный энергосистемы Украины. Сейчас у нас ситуация, когда региональное положение очень разное — в зависимости от того, где вы находитесь. Ну, вы видите, какие проблемы есть на Одесщине, Полтавщине. Совсем иная ситуация, скажем, в западных регионах Украины. И мы видим, что ситуация может меняться достаточно динамично. И по Киеву так же, который является энергодефицитным. Поэтому здесь я бы сказал так, что в значительной степени то, что происходит в отдельных регионах — это уже прерогатива, связанная с оператором распределительной сети. И нужно смотреть, что, например, показывает по указанным регионам ДТЭК. Он дает эту информацию. Потому что здесь зависит больше регионального оператора, непосредственно, с которым имеет дело потребитель», — отметил он.

По словам эксперта, то, что сейчас делает и Укрэнерго, и региональные операторы — это попытка оптимизировать работу в аномальных условиях для функционирования энергосистемы. В случае, когда были нанесены удары, и тем более в условиях, когда нужно готовиться и к новым возможным ударам.

«Поэтому, это просто нужно воспринимать как данность, с которой мы будем проходить эту продолжающуюся зиму», — подчеркнул Михаил Гончар.

Напомним, по оценке директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, хотя локальные длительные отключения света возможны, полностью обесточить Украину в этом году враг не сможет.