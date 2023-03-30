"Укрэнерго" подписало новое соглашение об аварийных поставках электричества из ЕС

Украина в случае срочной необходимости сможет получать свет не только от государств-соседок.

Компания "Укрэнерго" подписала соглашение с 15 системными операторами европейского энергообъединения ENTSO-E. Договоренность вступила в силу в среду, 29 марта. Она позволяет Украине при возникновении непредсказуемых ситуаций обращаться в ряд европейских государств для получения технической помощи.

Об этом информирует прессслужба "Укрэнерго".

"Раньше Украина могла рассчитывать на поддержку от энергосистем соседних государств. После подписания нового соглашения круг государств, в которых при необходимости можно будет запрашивать аварийную помощь, расширился и включает энергосистемы, с которыми мы не соседствуем. Это еще больше усиливает устойчивость энергосистемы Украины, что критически важно в условиях регулярных российских атак на нашу энергетическую инфраструктуру", – говорится в сообщении.

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Такая помощь отличается от импорта тем, что это экстренная мера для преодоления чрезвычайных ситуаций, которые невозможно спрогнозировать заранее.

Ранее мы сообщали, что в столице и Киевской области отменили отключения света. Это позволило вернуть электричество всем жителям региона.