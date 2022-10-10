"Укрэнерго" предупредило о перебоях с электроснабжением: "Враг совершает атаку на энергетические объекты"

Энергетики сейчас работают над устранением повреждений, возникших из-за ракетных обстрелов.

НЭК "Укрэнерго" предупредила, что в работе электросетей могут быть перебои. В энергетической компании сообщили, что враг обстреливает критическую гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты.

Из-за действий страны-агрессорки в Украине возможны перебои в работе электросети. Впрочем, энергетики уже работают над устранением повреждений.

"Враг осуществляет ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием. Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram.

Напомним, с утра, 10 октября, Россия массово обстреливает территорию Украины. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, какие сейчас объекты находятся под прицелом врага.

Читайте также: