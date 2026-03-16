"Укрэнерго" предупредило об ограничениях 17 марта: когда не будет света

Энергетика Украины / © Министерство энергетики и угольной промышлености

Реклама

В Украине 17 марта во всех регионах будут введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Ограничения будут действовать с 17:00 до 22:00 и будут касаться только предприятий и промышленных потребителей.

Реклама

Причиной таких мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Энергетики призвали потребителей по возможности перенести активное использование электроэнергии на дневное время — с 11:00 до 15:00.

Также в компании просят граждан не включать одновременно несколько мощных электроприборов в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому украинцев просят следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в своих регионах.