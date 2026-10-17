"Укрэнерго" предупредило об отключении света 18 октября: где будут действовать графики

В воскресенье, 18 октября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений света

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В воскресенье, 18 октября, в Украине продолжат применять вынужденные ограничения потребления электроэнергии. В течение дня будут действовать графики для промышленности и бизнеса, а в части областей будут свет выключаться по почасовым графикам.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

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Какие ограничения будут действовать 18 октября

По информации компании, графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут применяться во всех регионах Украины с 06:00 до 23:59.

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В части областей в то же время будут действовать повременные отключения для всех категорий потребителей. Их объем будет составлять от 0,5 до 1,5 очереди. Список очередей и конкретные часы обесточений нужно проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.

Причиной ограничений послужили последствия массированных российских атак на энергетические объекты. В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться в зависимости от обстоятельств, поэтому потребителей призывали следить за обновлением и экономно использовать электроэнергию, когда она есть.

Российские атаки повлекли за собой обесточивание в регионах Украины

17 октября российские войска продолжили избивать по украинской энергетической инфраструктуре. Повреждения зафиксировали в десяти областях, а в ряде регионов возникли перебои с электроснабжением. Энергетики возобновляют питание потребителей, однако из-за масштаба повреждений ситуация остается сложной. Президент Владимир Зеленский предупредил о риске масштабных обесточений после одного из самых больших ударов по энергетическим объектам.

В Тернопольской области российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Кременце. По состоянию на утро без электроснабжения осталось 13 населенных пунктов, семь из них — частично. Аварийные бригады работают над возобновлением подачи электроэнергии, а начало ремонтных работ зависит от ситуации. Из — за атаки без света остались тысячи абонентов.

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Последствия ударов ощутили и жители Винницы, где после повреждения подстанции возникло масштабное обесточивание. Вместе со светом исчезла и вода, а критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Из-за перебоев с водоснабжением горожане начали набирать воду из колодцев, а электротранспорт временно остановился. В городе предупредили, что нестабильная ситуация с электро- и водоснабжением будет сохраняться в ближайшее время.

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