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"Укрэнерго" предупредило об отключении света 23 октября: какие графики будут действовать
В пятницу, 23 октября, в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии
В пятницу, 23 октября, в части областей Украины снова будут применяться ограничения электроснабжения. Графики будут действовать почти весь день и будут касаться как потребителей, так и промышленных предприятий.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Отключение света 23 октября: какие графики будут действовать
По информации энергетиков, с 06:00 до 23:59 предусмотрены два вида ограничений:
для промышленности – графики ограничения мощности;
для всех категорий потребителей в части областей – графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.
Конкретное время обесточения зависит от региона и очереди. Проверить график своего адреса можно на официальных страницах местных операторов систем распределения — облэнерго.
В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за последствий российских обстрелов. Поэтому актуальную информацию следует проверять в течение дня, а после возобновления электроснабжения энергетики призывают потреблять электроэнергию бережливо.
Атаки на энергосистему — последние новости
Повреждения энергетической инфраструктуры уже приводили к масштабным перебоям с электроснабжением в разных регионах. В ночь на 20 октября российские войска массированно атаковали энергетические объекты на западе Украины. Повреждения зафиксировали, в частности, в Волынской, Львовской, Тернопольской и Ровенской областях — под ударом оказались энергообъекты , а последствия атак коснулись света и теплоснабжения.
Еще одним свидетельством масштабов повреждений стало заявление президента Украины Владимира Зеленского: во время очередной волны российских атак было поражено 28 подстанций и другие важные объекты энергетической инфраструктуры. По всей стране продолжались восстановительные работы, а энергетики постепенно возвращали электроэнергию потребителям.
В то же время, продолжительность возможных отключений зависит от того, насколько интенсивно Россия будет продолжать бить по энергетическим объектам. По оценке эксперта, в случае системных атак на генерацию и инфраструктуру ограничения могут достигать 15–16 часов в сутки .