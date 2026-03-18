"Укрэнерго" предупредило об отключении света: где и для кого будут действовать ограничения 19 марта
Графики отключений будут применяться по всей стране.
В Украине снова вынуждены вернуться к применению графиков отключений электроэнергии. В четверг, 19 марта, ограничения будут действовать во всех регионах нашего государства.
Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго» в своем официальном Telegram-канале.
Часы отключений и кого они коснутся
По данным энергетиков, ограничения электроснабжения будут продолжаться в течение большей части дня — с 08:00 утра до 21:00 вечера .
Меры коснутся всех категорий потребителей:
Для населения будут применяться графики почасовых отключений .
Для бизнеса и предприятий будут действовать графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Причины отключений
Главной причиной столь непопулярного, но необходимого шага стали тяжелые последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак российских оккупантов на украинские энергообъекты. Отечественная энергосистема до сих пор нуждается в стабилизации после системных вражеских ударов.
В «Укрэнерго» обращают внимание на то, что ситуация в системе динамична и может меняться. Поэтому точное время и объем отключений по конкретному адресу украинцам советуют проверять на официальных сайтах и страницах облэнерго в своих регионах.
Кроме того, специалисты призывают граждан быть сознательными и потреблять электроэнергию максимально бережно в те часы, когда свет появляется по графику.
Напомним, из-за последствий ударов РФ по энергетике в Киеве снова введены графики отключений.