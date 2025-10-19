- Дата публикации
В понедельник электроэнергию дадут не всем: предупреждение «Укрэнерго» на 20 октября
20 октября во всех регионах Украины с 06.00 до 22.00 будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 06.00 до 22.00 будут введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает компания "Укрэнерго"
Причиной ограничений называют последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.
В Черниговской области оператор системы распределения применяет почасовые отключения для бытовых потребителей.
"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго", - отмечают в "Укрэнерго".
Компания также призвала граждан потреблять электроэнергию бережно во избежание дополнительных сложностей в работе энергосистемы.
Ранее сообщалось, что в Украине вводятся графики отключений электроэнергии для потребителей, чтобы поддерживать стабильную работу энергосистемы.