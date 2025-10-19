В понедельник электроэнергию дадут не всем: предупреждение «Укрэнерго» на 20 октября

Отключение света / © ТСН

Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 06.00 до 22.00 будут введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает компания "Укрэнерго"

Причиной ограничений называют последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В Черниговской области оператор системы распределения применяет почасовые отключения для бытовых потребителей.

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго", - отмечают в "Укрэнерго".

Компания также призвала граждан потреблять электроэнергию бережно во избежание дополнительных сложностей в работе энергосистемы.

Ранее сообщалось, что в Украине вводятся графики отключений электроэнергии для потребителей, чтобы поддерживать стабильную работу энергосистемы.