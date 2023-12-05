"Укрэнерго" предупреждает о возможном дефиците электроэнергии – какая ситуация

"Укрэнерго" рассказало о ситуации в энергосистеме и призвало потребителей к экономии.

В Украине сейчас сложная ситуация в энергосистеме – увеличение потребления из-за похолодания может вызвать дефицит. Людей просят потреблять электроэнергию бережливо.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня температура уже утром ниже, чем вчера. Соответственно уровень потребления растет. Также уровень потребления влияет на постепенное возобновление энергоснабжения потребителям в западном регионе, которые были обесточены непогодой. Это может привести к дефициту электроэнергии в системе. Поэтому для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме необходимо бережно потреблять электроэнергию", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Там также добавили, что в течение суток по техническим причинам в аварийный ремонт выведен один блок на тепловой электростанции. Продлен срок ремонта еще на двух блоках разных электростанций. Два блока вернулись в работу после ремонта.

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Диспетчерский центр "Укрэнерго" пока не прогнозирует в течение суток дефицит в энергосистеме. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.

По данным "Укрэнерго", во Львовской области продолжается возобновление энергоснабжения потребителей, обесточенных из-за непогоды 3 декабря. Всего из-за непогоды на утро обесточен 31 населенный пункт. Все – более суток во Львовской области.

Напомним, энергетики назвали часы, когда особенно важно экономить электроэнергию.

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