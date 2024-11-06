"Укрэнерго" предупреждает о возможных ограничениях электроснабжения: когда это может быть

Если температура на зиму опустится ниже -10 градусов, Украине придется принимать дополнительные меры по предотвращению дефицита электроэнергии.

В Украине этой зимой могут быть отключения электроэнергии из-за сильного мороза и погодных условий.

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

По его словам, ожидается, что этой зимой Украина пройдет без значительных ограничений электроснабжения при условии, что температура не будет превышать -5 градусов. Учитываются возможные обстрелы. Если температура будет держаться на уровне -10 градусов и ниже в течение трех и более дней, то в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии.

Бойко отметил, что даже с учетом темпов восстановления энергосистемы и увеличения импортного ресурса до 2100 мегаватт, этого все равно будет недостаточно в критически холодные дни. В таких условиях ожидается отключение электроэнергии по графику. Он рассказал, что в морозную погоду отключения света могут быть от одной до трех очередей в зависимости от температуры. Три очереди будут применяться при очень низких температурах.

Он подчеркнул, что из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры в результате войны Украина стала погодозависимой. Если раньше система была готова к любым температурным условиям, то сейчас при низких температурах могут возникнуть ограничения в электроснабжении.

Советник премьера. отметил, что "план Б", применявшийся минувшей зимой, почти не отличается от плана на текущую зиму. Набор мер, которые нужно принять, остается практически прежним.

Напомним, в Украине в этом году возможны длительные отключения электроэнергии из-за потери более половины генерирующих мощностей в результате российских атак. Если температура опустится до -10° и АЭС будут выведены из строя, отключения могут занять до 20 часов в день.

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