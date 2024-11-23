"Укрэнерго" сообщило срочную новость: что будет с отключениями света

Вечером субботы, 23 ноября, в Украине отменены графики почасовых отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Внимание! Сегодня, 23 ноября, меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах", — говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" также призвали украинцев не включать несколько мощных приборов одновременно до 22:00.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, графики будут действовать всего несколько часов. Однако время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

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