"Укрэнерго" сообщило срочную новость: что будет с отключениями света

Графики почасовых отключений 23 ноября отменены досрочно
Вечером субботы, 23 ноября, в Украине отменены графики почасовых отключений.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Внимание! Сегодня, 23 ноября, меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах", — говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" также призвали украинцев не включать несколько мощных приборов одновременно до 22:00.
Напомним, в воскресенье, 24 ноября, графики будут действовать всего несколько часов. Однако время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.
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