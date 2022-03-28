"Укрэнерго" возобновляет аукционы для экспорта электроэнергии в Польшу

Это первый аукцион после объединения энергосистем Украины с энергосетью континентальной Европы.

НЭК "Укрэнерго" возобновляет суточные аукционы для экспорта электроэнергии в Польшу.

Это первый аукцион после объединения энергосистем Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Первый аукцион пройдет 28 марта на день поставки 30 марта (фактическая дата начала экспорта). Объем пересечения, выставленный на аукцион, составляет 210 МВт (ежечасно).

Начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

"Наш первый шаг к европейскому рынку электроэнергии, который приобретает чрезвычайную важность с учетом войны в Украине. Он означает, что украинская энергетика получит дополнительные средства для поддержания своей работы в тяжелые времена, а наши европейские партнеры — ресурс для частичного замещения российского газа. Так шаг за шагом мы вместе придем к нашей победе!", — сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

НЭК "Укрэнерго" перестало распределять доступ к межгосударственным сечениям для импорт/экспорта электроэнергии 24 февраля 2022 года в связи с началом испытаний энергосистемы в изолированном режиме. С началом военной агрессии со стороны России Украина приняла решение не возобновлять синхронную работу с энергосистемами России и Беларуси.

Напомним, 16 марта 2022 года состоялась экстренная синхронизация энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

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