Украина в выходные потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни — четверг и пятницу, поэтому графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно.
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" временно прекратила действие графиков почасовых отключений в Киеве и семи областях.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
В субботу утром Украина потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни — четверг и пятницу. Поэтому графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно.
Следовательно, в "Укрэнерго" вынуждены предоставить облэнерго объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей. Графики почасовых отключений временно бездействуют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.
"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий", — отметили в компании.
Напомним, в "Укрэнерго" прогнозируют, что зима в Украине будет сверхтяжелой. Ведь энергосистема страны стала целью российского врага. Объекты энергетики уже неоднократно атаковала армия РФ.