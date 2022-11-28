"Укрэнерго" ввело аварийные отключения по всей Украине

Из-за аварийных отключений блоков на нескольких электростанциях по всей Украине введены аварийные отключения.
На всей территории Украины применяются аварийные отключения, поскольку в энергосистеме растет дефицит мощностей.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%", — уточнили в компании.
После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся к работе, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей.
"Общий дефицит в энергосистеме – это следствие уже 7 волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Масштабы и сложность повреждений очень большие. Ремонты продолжаются круглосуточно", – напомнили в компании.
Напомним:
- В преддверии российские войска готовят новые удары по Украине, заявил в обращении президент Владимир Зеленский, имея в виду угрозу ракетных атак.
- Энергосистема Украины подверглась семи массированным ракетным атакам — 10, 11, 17, 22 октября и 2,15, 23 ноября. Последняя была нацелена и на объекты атомных станций. Их удалось подключить к энергосистеме только 25 ноября.
- По состоянию на 27 ноября в энергосистеме страны до сих пор есть дефицит мощности, однако 80% потребностей потребления электричества уже обеспечено "Укрэнерго".