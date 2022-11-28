"Укрэнерго" ввело аварийные отключения по всей Украине

Из-за аварийных отключений блоков на нескольких электростанциях по всей Украине введены аварийные отключения.

На всей территории Украины применяются аварийные отключения, поскольку в энергосистеме растет дефицит мощностей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%", — уточнили в компании.

После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся к работе, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей.

"Общий дефицит в энергосистеме – это следствие уже 7 волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Масштабы и сложность повреждений очень большие. Ремонты продолжаются круглосуточно", – напомнили в компании.

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