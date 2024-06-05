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"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света в 12 областях: где не будет света

"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света в 12 областях: где не будет света

В 12 областях вводят аварийные отключения света / Фото: Getty Images

"Укрэнерго" объясняет аварийные отключения превышением лимитов потребления.

Вечером в среду, 5 июня, в Укрэнерго сообщили о введении аварийных отключений света в 12 областях Украины.

Речь идет о Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Одесской, Кировоградской и Запорожской областях.

Также возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

"Аварийные отключения будут упразднены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления", — заявили в "Укрэнерго".

© Укренерго
Фото: Укренерго

Ранее в "Укрэнерго" объяснили, почему в областях выключают свет на разное количество часов.

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