"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света в 12 областях: где не будет света

"Укрэнерго" объясняет аварийные отключения превышением лимитов потребления.
Вечером в среду, 5 июня, в Укрэнерго сообщили о введении аварийных отключений света в 12 областях Украины.
Речь идет о Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Одесской, Кировоградской и Запорожской областях.
Также возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
"Аварийные отключения будут упразднены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления", — заявили в "Укрэнерго".
Ранее в "Укрэнерго" объяснили, почему в областях выключают свет на разное количество часов.
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