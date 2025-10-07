ТСН в социальных сетях

"Укрэнерго" ввело отключение света: где и когда

Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Отключение света.

Отключение света. / © ru.freepik.com

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 7 октября, в Черниговской области ввели почасовые отключения света в объеме двух очередей.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Энергетики подчеркнули, что накануне и сегодня россияне в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

"На Черниговщине местным облэнерго вынужденно введены почасовые отключения в объеме двух очередей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, но их проведение осложняется воздушными тревогами", - отметили в "Укрэнерго".

В свою очередь, в "Черниговоблэнерго" сообщил , что утром целью россиян врага стала Прилуччина, где есть попадание в энергетический объект. Без электроснабжения осталось более 61 тысячи абонентов.

Как сообщалось, из-за российских обстрелов часть Сум осталась без света. Произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе. В части областного центра – отключение света.

Кроме того, россияне атаковали энергетику в Полтаве. Из-за попадания был поврежден энергетический объект. Без электроэнергии оказалось более 1000 домохозяйств в Полтаве и близлежащих населенных пунктах. Задерживались поезда Харьков – Львов, Львов – Харьков, Краматорск – Львов.

