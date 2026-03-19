- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 1 мин
"Укрэнерго" вводит графики по всей стране: сколько не будет света 20 марта
Ограничения электроснабжения будут касаться как бытовых потребителей, так и предприятий.
Украинская энергосистема продолжает страдать от последствий целенаправленных российских ударов. В пятницу, 20 марта, энергетики будут вынуждены снова применить меры по ограничению потребления по всей стране.
Об этом официально сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
Когда и для кого будут действовать ограничения
Как отмечают в компании, главной причиной возвращения к жесткой экономии является масштабное повреждение инфраструктуры после последних ракетно-дроновых атак врага.
Ограничения будут действовать во всех регионах Украины по следующему расписанию:
С 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений для населения (бытовых потребителей).
С 08:00 до 00:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Где узнать свое расписание отключений
В Укрэнерго также предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в зависимости от обстоятельств.
Чтобы узнать точное время и объем применения отключений по вашему адресу, украинцам советуют следить за официальными сообщениями и сайтами облэнерго в своем регионе.
В то же время энергетики еще раз обращаются к гражданам с настойчивой просьбой: когда свет появляется по графику — потребляйте электроэнергию максимально бережливо, не включайте мощные приборы одновременно. Это поможет системе быстрее сбалансироваться.
Напомним, в ДТЭК объяснили, почему в Украине снова отключают свет . По данным энергетиков, главная причина – это повреждение объектов, которые нужны для передачи электроэнергии.