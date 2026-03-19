"Укрэнерго" вводит графики по всей стране: сколько не будет света 20 марта

Отключение света в Украине в пятницу, 20 марта

Украинская энергосистема продолжает страдать от последствий целенаправленных российских ударов. В пятницу, 20 марта, энергетики будут вынуждены снова применить меры по ограничению потребления по всей стране.

Об этом официально сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Когда и для кого будут действовать ограничения

Как отмечают в компании, главной причиной возвращения к жесткой экономии является масштабное повреждение инфраструктуры после последних ракетно-дроновых атак врага.

Ограничения будут действовать во всех регионах Украины по следующему расписанию:

С 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений для населения (бытовых потребителей).

С 08:00 до 00:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Где узнать свое расписание отключений

В Укрэнерго также предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в зависимости от обстоятельств.

Чтобы узнать точное время и объем применения отключений по вашему адресу, украинцам советуют следить за официальными сообщениями и сайтами облэнерго в своем регионе.

В то же время энергетики еще раз обращаются к гражданам с настойчивой просьбой: когда свет появляется по графику — потребляйте электроэнергию максимально бережливо, не включайте мощные приборы одновременно. Это поможет системе быстрее сбалансироваться.

