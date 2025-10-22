"Укрэнерго" вводит почасовые графики отключений света: что стоит знать

Графики отключения света

После последней массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины в некоторых регионах меняют систему отключений электричества. Чтобы обеспечить светом те районы, которые долго оставались без электроснабжения, в части областей теперь вводят графики почасовых отключений.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram

«Узнать, когда и сколько времени будет отсутствовать свет по вашему адресу, можно на страницах вашего облэнерго», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что в то же время в некоторых областях продолжают работать старые аварийные отключения, которые остались следствием атак. Кроме того, сообщается, что ситуация может меняться каждый час, поэтому следите за обновлениями на сайтах облэнерго. А если сейчас у вас есть электричество, потребляйте его максимально экономно.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за массированного обстрела столицы, в Киеве до вечера не будет светав нескольких районах. Также сейчас отсутствует водоснабжение у части населения города.