"Укрэнерго" вынужденно ограничивает энергоснабжение: у кого и когда не будет света

Ограничения будут равномерно распределены между всеми регионами.

Из-за дефицита электроэнергии, вызванного массированной ракетно-дроновой атакой россиян на энергетические объекты, диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ограничить поставки промышленности и бизнеса. Речь идет о временном промежутке с 18:00 до 23:00.

Об этом пишет "Укрэнерго".

Что нужно сделать

В компании предостерегают, что если вечером потребление продолжит расти, возможны аварийные отключения для бытовых потребителей по всей Украине. Это крайняя мера, которая может потребоваться для сбалансирования энергосистемы. Чтобы избежать этого, украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию с 18:00 до 23:00.

Основные советы для:

бытовых потребителей – не включать все мощные электроприборы одновременно, перенести стирку на ночь, выключать свет в пустых помещениях.

бизнеса и промышленности – уменьшить освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, пересмотреть производственные процессы, максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Напомним, 8 мая россияне снова атаковали города Украины, повредив критическую инфраструктуру и гражданские объекты.

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